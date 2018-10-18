2018-10-18T03:53:39+03:00
Звезды

Якутский фильм «Царь-птица» номинирован на премию киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона

Картина представлена в категории "Культурное разнообразие" под патронажем ЮНЕСКО
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"Царь-птица" успешно участвует в международных кинофестивалях."Царь-птица" успешно участвует в международных кинофестивалях.
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Лента «Тойон кыыл» (Царь-птица) режиссера Эдуарда Новикова отобрана в шортлист и официально номинирована на престижную премию киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (APSA/Asia Pacific Screening Award) в категории «Культурное разнообразие», сообщает ЯСИА.

«Волнительно видеть нашу картину в официальном списке номинантов, где ему составили компанию в различных категориях такие мощные картины этого года, как «Пылающий» Ли Чан Дона, «Магазинные воришки» Кореда, «Пепел самый чистый белый» Цзя Чжанке, «Ласковое безразличие мира» Адильхана Ержанова, «Ночная авария» Темира Бирназарова, «Айка» Сергея Дворцевого и другие», — говорит промоутер якутских фильмов Сардана Саввина.

Она отметила, что это второй в истории якутского кино фильм из нашей республики, представленный на награду APSA. В 2016 году в той же категории была номинирована дебютная картина режиссёра Дмитрия Давыдова «Костёр на ветру».

APSA присуждает премию «Культурное разнообразие» под патронажем ЮНЕСКО ежегодно кинооператору и кино из региона за их исключительный вклад в поддержку и содействие культурному разнообразию в рамках фильма. Победителей по всем номинация объявят 29 ноября в Австралии.

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