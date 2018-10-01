В Якутии начались широкомасштабные учения по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 06:10 2018-10-01T06:13:10+03:00

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Первого октября в Якутии началась Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Она будет проходить в течение трех дней и в три этапа.

Основные участники мероприятия – это органы исполнительной власти, местного самоуправления и организации.

В первый день тренировки отрабатываются вопросы оповещения и сбора руководящего и личного состава подразделений. В рамках развёрнутых межведомственных оперативных штабов и различных комиссий органов исполнительной власти были уточнены планы гражданской обороны и защиты населения, задачи и порядок работы, организации взаимодействия сил и средств. Кроме этого были актуализированы планы эвакуации людей в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, проводится проверка готовности систем оповещения населения и объектов гражданской обороны, которые могут быть задействованы при ликвидации крупномасштабных ЧС и оказании помощи пострадавшим.

На втором и третьем этапах тренировки будут выполняться практические мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий различных ЧС. В каждом субъекте Российской Федерации будут разыграны сценарии ликвидации последствий разнообразных «чрезвычайных» ситуаций. Легенды разработаны с учетом климатической и географической специфики регионов и предусматривают наихудший сценарий развития чрезвычайных ситуаций.

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проводится ежегодно и стала традиционным началом месячника гражданской обороны в стране.