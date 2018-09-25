2018-09-25T05:55:01+03:00
Звезды

Герой Сергея Светлакова вернётся в Якутск в новой части альманаха «Ёлки»

Комик играет роль актера из Якутии
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Премьера фильма состоится накануне нового года.Премьера фильма состоится накануне нового года.
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В новогодние каникулы мы снова увидим очередную часть фильма «Ёлки», на этот раз последнюю. Уже в трейлере в очередной раз упоминается наша республика.

Последняя часть новогодней саги снова расскажет о московском бизнесмена, которого играет Иван Ургант, и якутском актёре, в которого перевоплотится Сергей Светлаков. Одна из новелл фильма расскажет о его возможном возвращении на родину в Якутию. Премьера картины состоится 27 декабря 2018 года.

«Братан, извини, что тянул до последнего. Ты же знаешь, если что, я говорю прямо сразу. В общем… Я переезжаю обратно в Якутию», — говорит якутский актёр Женя, персонаж Сергея Светлакова в трейлере фильма. Эта новость шокировала его друга, московского бизнесмена Бориса (Иван Ургант).

В "Елках" Ургант гулял по Старому городу.

В "Елках" Ургант гулял по Старому городу.

Якутск — один из 11 городов, в которых происходит сюжет фильма. Напомним, что в первой части «Ёлки» есть несколько кадров, где бизнесмен Борис (Иван Ургант) ходит по району Старого города накануне Нового года без шапки и в тонком пальто. На самом деле актер не приезжал к нам, кадры были смонтированы. Закадровый голос тогда назвал Якутск далёким и солнечным городом.

Якутский актер снялся в "Елках", которые показали нам в прошлом году.

Якутский актер снялся в "Елках", которые показали нам в прошлом году.

В киноальманахе принял участие и якутский актёр. Артист театра и кино Геннадий Турантаев сыграл в одной из новелл «Ёлки новые» киргизского гастарбайтера Мурата, который перед Новым годом решает заработать на образе Деда Мороза.

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