2018-09-20T06:01:00+03:00
Звезды

Якутский фильм "Царь-птица" может быть номинирован на "Золотой глобус"

Претенденты на престижную мировую кинопремию будут известные 31 октября
Поделиться:
В июне актёр Степан Петров, сыгравший главную роль, стал заслуженным артистом Якутии.В июне актёр Степан Петров, сыгравший главную роль, стал заслуженным артистом Якутии.
Изменить размер текста:

В Якутии 19 сентября вышел в прокат фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», удостоенный Гран-при Московского международного кинофестиваля.

На премьере директор «Сахафильма», генеральный продюсер киноленты Дмитрий Шадрин сообщил радостную весть: «Царь-птица» сейчас проходит отбор на одну из самых престижных мировых кинопремий «Золотой глобус», которая считается независимой альтернативой «Оскару» и присуждается Ассоциацией иностранной прессы Голливуда. Войдет ли якутский фильм в список номинантов, станет известно 31 октября.

Напомним, недавно кинолента получила приз Монреальского кинофестиваля.

"Царь-птица" получил главный приз 40 ММКФ в Москве.

"Царь-птица" получил главный приз 40 ММКФ в Москве.

Режиссер Эдуард Новиков, поблагодарив всех коллег, поддержавших проект, сказал, что у «Царь-птицы» есть «кут» — душа, и поэтому ей открываются дороги на самые разные фестивали.

А пришедшие на премьеру зрители встретили аплодисментами сообщение о том, что хангаласские орлы, обитающие неподалеку от места, где снимался фильм, и наведывавшиеся на съемочную площадку, вывели птенцов. Об этом поделился педагог, краевед и режиссер Прокопий Ноговицын, по чьей подсказке кинематографисты и нашли алас с могучей лиственницей, который до этого искали по нескольким районам Якутии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Новости 24
ОАО "ЛОРП" заплатит около 8 млн рублей Абыйскому улусу за загрязнение Индигирки
Из Якутска в Борогонцы в межсезонье будут летать самолеты
Более 480 млн рублей задолжали якутяне по взносам за капремонт
В Якутске назначен руководитель управления образования
В Якутске назначен заместитель мэра по социальным вопросам
Из-за внезапной поломки грузовика в Якутии погиб мужчина
В Якутии без вести пропал охотник
В Якутске 27 сентября состоятся конные скачки
В Якутске ввели очередную круговую развязку
В Покровске завершается строительство новой школы
Житель Амгинского района хранил в бане около двух килограммов марихуаны
В Якутии могут возродить заготовительные конторы по сбору грибов и ягод
В Якутске водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Якутске пройдет фестиваль кыргызского кино