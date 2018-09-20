Якутский фильм "Царь-птица" может быть номинирован на "Золотой глобус"

СЕГОДНЯ 05:49 2018-09-20T06:01:00+03:00

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В Якутии 19 сентября вышел в прокат фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», удостоенный Гран-при Московского международного кинофестиваля.

На премьере директор «Сахафильма», генеральный продюсер киноленты Дмитрий Шадрин сообщил радостную весть: «Царь-птица» сейчас проходит отбор на одну из самых престижных мировых кинопремий «Золотой глобус», которая считается независимой альтернативой «Оскару» и присуждается Ассоциацией иностранной прессы Голливуда. Войдет ли якутский фильм в список номинантов, станет известно 31 октября.

Напомним, недавно кинолента получила приз Монреальского кинофестиваля.

"Царь-птица" получил главный приз 40 ММКФ в Москве.

Режиссер Эдуард Новиков, поблагодарив всех коллег, поддержавших проект, сказал, что у «Царь-птицы» есть «кут» — душа, и поэтому ей открываются дороги на самые разные фестивали.

А пришедшие на премьеру зрители встретили аплодисментами сообщение о том, что хангаласские орлы, обитающие неподалеку от места, где снимался фильм, и наведывавшиеся на съемочную площадку, вывели птенцов. Об этом поделился педагог, краевед и режиссер Прокопий Ноговицын, по чьей подсказке кинематографисты и нашли алас с могучей лиственницей, который до этого искали по нескольким районам Якутии.