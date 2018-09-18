2018-09-18T04:21:13+03:00
Общество

В Якутии 150 особо опасных преступников перевезли из Ленска в Нижний Бестях

Колонию особого режима было решено закрыть из-за износа и отдаленности
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В ИК-3 создан охраняемый изолированный участок особого режима.В ИК-3 создан охраняемый изолированный участок особого режима.
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Исправительная колония № 8 особого режима в Ленске закрывается. К такому решению руководство УФСИН подтолкнуло несколько факторов, главные из которых — неудобство авиасообщения с Ленском, а также износ помещений учреждения. Осуждённые, находившиеся в ИК-8 на момент закрытия — а это около 150 человек — перемещены в исправительную колонию №3, расположенную в Верхнем Бестяхе Хангаласского района. Там теперь создан охраняемый изолированный участок особого режима.

История учреждения берёт свое начало с 1938 года. В то время оно являлось исправительно-трудовой колонией № 3, после чего неоднократно реорганизовывалось.

В наши дни ИК-8 была предназначена для отбывания наказания осужденными мужчинами за неоднократное совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве преступлений. Здесь содержались лица, минимальный срок наказания которых начинался от десяти лет.

В расположенную на расстоянии около тысячи километров от Якутска ИК-8 добраться можно было только авиатранспортом, причем по очень недешёвым тарифам. Это налагало определённые сложности как для самой ФСИН, так и для родственников осуждённых.

Осужденных из Ленска в Якутск доставили самолетом.

Осужденных из Ленска в Якутск доставили самолетом.

Ещё одна проблема — износ деревянных зданий колонии. Даже регулярно проводимый ремонт не мог в полной мере обеспечить надлежащие условия для содержания осужденных.

Поэтому, при оценке всех имеющихся факторов, было принято решение о создании охраняемого изолированного участка особого режима в исправительной колонии № 3, которая расположена в ста километрах от Якутска в п. Верхний Бестях Хангаласского района и имеет лучшую транспортную доступность.

"Переселенцев" сопровождали вооруженные сотрудники отдела по конвоированию.

"Переселенцев" сопровождали вооруженные сотрудники отдела по конвоированию.

Осуждённых из Ленска на самолёте АН-24 перевозили в Якутск, а затем на автозаках — в исправительную колонию № 3. Сотрудники отдела по конвоированию сопровождали осуждённых и в самолёте, и на спецавтомобилях, оборудованных системами инженерно-технических средств охраны и видеонаблюдения, оснащенных системами «GPS» и «ГЛОНАСС». Также к выполнению служебных задач привлекались сотрудники отдела специального назначения «Белый медведь». Все они в любую минуту были готовы предотвратить любую чрезвычайную ситуацию, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

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