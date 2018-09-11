2018-09-11T08:17:16+03:00
Политика

Сардана Авксентьева официально вступит в должность мэра Якутска 17 сентября

Но уже сейчас радоначальница заявила, что назначит своим первым замом Владимира Федорова, который поддержал ее на выборах
Поделиться:
Владимир Федоров будет назначен первым заместителем главы Якутска.Владимир Федоров будет назначен первым заместителем главы Якутска.
Изменить размер текста:

Официальное вступление Сарданы Авксентьевой в должность мэра Якутска назначено на 17 сентября, но сегодня она в первый раз вошла в свой новый кабинет.

- Планы, озвученные мной в виде программы, можете быть уверены, будут исполнены. Они касаются бюджета, городского ЖКХ, порядка и прозрачности во всех направлениях работы. Все в повестке, - сообщает о намерениях первая женщина, ставшая у руля Якутска.

Авксентьева также поделилась, что первым ее заместителем будет назначен Владимир Федеров.

- У нас нет идеи стать чиновниками в устоявшемся восприятии, будем работать на пользу городу. Намерены максимально оправдать ожидания в делах. Мы чувствуем атмосферу в Якутске после выборов – воздух пропитан вашими надеждами. Надеждами нашего работодателя. И с сегодняшнего дня мы приложим все усилия, чтобы не было разочарований, - написала в своем инстаграм вновь избранный мэр.

Напомним, что Федоров тоже выдвигал свою кандидатут на выборах. Но он был снят с превыборной гонки. Не сумев восстановиться в качестве кандидата через суды, он заявил о поддержке Сарданы Авксентьевой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Второй тур для губернаторов и другие сюрпризы, которые принес Единый день голосования
Единый день голосования-2018, который прошел в России 9 сентября, не обошелся без неожиданностей. Фавориты-губернаторы смогли победить далеко не во всех регионах. А в 3 местных парламентах коммунисты потеснили с первого места партию власти [видео]
Юнус-Бек Евкуров: Терроризм мы побороли, трёхсменку в школах - тоже, ввели 500 объектов. Теперь - закрепиться, и - дальше, вперед!
Об этом глава Ингушетии, генерал-майор, Герой России, в третий раз избранный руководителем республики, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
В Амгинском улусе из-за снега ввели режим ЧС
На территории Якутии закрыт пожароопасный сезон
Жительница Якутии украла дорогие духи, чтобы выпить
На следующей неделе выходит выпуск передачи "Орел и решка" о Якутии
Якутяне завоевали медали на межрегиональном турнире по боксу
Камчатка будет поставлять рыбу и морепродукты в Якутию
Жители села Жиганск провели референдум о запрете алкоголя
В Якутии проливные дожди размыли участок дороги "Амга"
В Якутии проливные дожди размыли участок дороги "Амга"
Ученые СВФУ презентуют на ВЭФ биодобавку для спортсменов
Оленекский улус показал лучшую явку на выборах в Якутии
В День города детям-сиротам вручили ключи от новых квартир
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
На Дне города Александр Панайотов спел неофициальный гимн Якутска
Более 300 тысяч жителей Якутии сделали свой выбор в Единый день голосования
В Якутии на шесть вечера проголосовали 43,85% избирателей
В Якутии проголосовали 33,9% избирателей
На 12.00 в Якутии проголосовали более 117 тысяч избирателей
В Якутске открылись 116 избирательных участков
В Якутске появился фонтан в форме цветка сардана