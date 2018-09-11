Сардана Авксентьева официально вступит в должность мэра Якутска 17 сентября

СЕГОДНЯ 08:04 2018-09-11T08:17:16+03:00

Но уже сейчас радоначальница заявила, что назначит своим первым замом Владимира Федорова, который поддержал ее на выборах

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Официальное вступление Сарданы Авксентьевой в должность мэра Якутска назначено на 17 сентября, но сегодня она в первый раз вошла в свой новый кабинет.

- Планы, озвученные мной в виде программы, можете быть уверены, будут исполнены. Они касаются бюджета, городского ЖКХ, порядка и прозрачности во всех направлениях работы. Все в повестке, - сообщает о намерениях первая женщина, ставшая у руля Якутска.

Авксентьева также поделилась, что первым ее заместителем будет назначен Владимир Федеров.

- У нас нет идеи стать чиновниками в устоявшемся восприятии, будем работать на пользу городу. Намерены максимально оправдать ожидания в делах. Мы чувствуем атмосферу в Якутске после выборов – воздух пропитан вашими надеждами. Надеждами нашего работодателя. И с сегодняшнего дня мы приложим все усилия, чтобы не было разочарований, - написала в своем инстаграм вновь избранный мэр.

Напомним, что Федоров тоже выдвигал свою кандидатут на выборах. Но он был снят с превыборной гонки. Не сумев восстановиться в качестве кандидата через суды, он заявил о поддержке Сарданы Авксентьевой.