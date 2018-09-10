На выборах мэра Якутска победила Сардана Авксентьевна

СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-10T11:57:34+03:00

Сардана Авксентьева стала первой женщиной, которая будет управлять Якутском.

Якутский ТИК завершил обработку бюллетеней: за нее проголосовали 39,98% избирателей

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Якутский ТИК завершил обработку протоколов УИКов - на выборах мэра столицы республики победила Сардана Авксентьева. За кандидата от «Партии возрождения России» отдали голоса 39,98% избирателей или 32 911 человек, сообщили в городском избиркоме.

На втором месте – Александр Саввинов (31,70% или 26 096 человек).

В выборах главы Якутска также принимали участие Степан Подаруев, Сергей Асютин, Микаэль Заболоцкий, Иван Комаров, Иван Степанов, Владислав Теппор.

Явка в Якутске составила 44,35%.

Первым дело Сардана Авксентьева обещала продать внедорожник, на котором ездил ее главный соперник - спикер Гордумы Александр Саввинов.Фото: Социальные сети

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября в Якутии проходили выборы главы республики и депутатов Госсобрания (Ил Тумэн), мэра Якутска и депутатов Якутской городской думы, глав поселений и депутатов местного уровня.