В Якутске в срочном порядке запускают тепло в жилые дома

СЕГОДНЯ 05:02 2018-09-07T05:05:23+03:00

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В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и значительным понижением температуры воздуха в Якутске принято решение о срочном запуске тепла в жилые дома, сообщили в городской администрации.

«Запуск тепла идет по плану. Приоритетные отрасли, на объекты которых в первоочередном порядке запускается тепло, это образование, здравоохранение, культура и спорт. По жилому фонду внесены изменения в распоряжение, учитывая погодные условия. В приоритете по подаче тепла деревянные дома. До конца недели теплом будет обеспечен весь город», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников.

Промывка систем отопления проведена в 1215 многоквартирных домах города, что составляет 93% от общего числа многоквартирных домов.

Согласно отчету управлений округов и пригородов, лучший результат по запуску теплоисточников показал Автодорожный округ — 77,2%. Неплохие данные представлены управлениями округов: Октябрьский — 46,2%, Сайсарский — 54% и мкр Кангалассы — 80%.

Дмитрий Садовников поручил профильным структурам усилить работу по подготовке к отопительному сезону и запустить все теплоисточники до конца текущей недели.

В случае задержек по запуску отопления жители могут сообщить в управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и в Единую дежурную диспетчерскую службу г. Якутска по телефону 44-45-64. Специалисты управляющих компаний проверят и устранят участки с завоздушиванием.