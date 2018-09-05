В Якутске запущен новый водозабор

СЕГОДНЯ 03:56 2018-09-05T04:01:59+03:00

Теперь Якутск имеет самый крупный объект в сфере водоснабжения и водоотведения, реализуемый в настоящее время на Дальнем Востоке. Фото: ЯСИА

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В столице республики в торжественной обстановке запустили новый водозабор и очистные сооружения. Власти республики намерены включиться в федеральную программу «Чистая вода».

«Уверен, с реализацией проекта мы сможем снять вопрос качества воды на многие десятилетия вперед. Конечно, обеспечение чистой питьевой водой не должно ограничиваться Якутском и его пригородами. Работы будут продолжаться для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить наше население в сельской местности, городах и поселках чистой водой», — заявил на открытии водозабора врио главы Якутии Айсен Николаев.

В торжественном событии принимал участие замминистра строительства России Андрей Чибис, который отметил, что на федеральном уровне активным регионам будет оказана поддержка в этом направлении.

Мощность нового водозабора составляет 110 тысяч кубометров в сутки.Фото: ЯСИА

«Проект, который запущен, — это пример не только для северных регионов, но и для многих городов нашей страны. Чистая вода — вопрос национальной безопасности, именно поэтому мы запускаем с 2019 года федеральный проект «Чистая вода» во исполнение указа президента. И мы будем помогать таким активным регионам, как Якутия», — отметил он.

По его словам, в течение шести лет проблема обеспечения чистой водой должна быть решена. На эти цели будет выделена значительная сумма из федерального бюджета, а в каждом субъекте должна появиться программа модернизации систем водоснабжения.

«Все те регионы, которые нуждаются в поддержке, ее получат, но в первую очередь те, кто способен этим заниматься. Якутия – способна», — добавил Чибис.