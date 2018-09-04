2018-09-04T11:22:30+03:00
Общество

Якутянка Наталья Строева представит Россию на конкурсе "Мисс Мира - 2018"

Вместе с ней за главную корону будут бороться представительницы 116 стран
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Наталье Строевой 19 лет, она обладательница титулов «Мисс Республика Саха (Якутия)» и «II вице-мисс Россия — 2018».Наталье Строевой 19 лет, она обладательница титулов «Мисс Республика Саха (Якутия)» и «II вице-мисс Россия — 2018».
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19-летняя обладательница титулов «Мисс РС (Я)» и «2 вице-мисс Россия» Наталья Строева представит страну на конкурсе «Мисс мира — 2018».

По правилам, представить Россию должна победительница федерального конкурса красоты Юлия Полячихина из Республики Чувашия либо 1 вице-мисс Виолетта Тюркина из Белгорода. Однако по решению оргкомитета на «Мисс мира» поедет якутянка Наталья Строева. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте международного конкурса.

Якутянка была признана одной из самых красивых девушек России.

Якутянка была признана одной из самых красивых девушек России.

Вместе с якутянкой за главную корону будут бороться представительницы 116 стран. Сам конкурс пройдет в Китае, в городе Санья, с 9 ноября по 8 декабря. На данный момент известны не все участницы «Мисс мира — 2018».

Сейчас Наталья Строева проживает в Москве, она поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

У Наташи идеальная внешность.

У Наташи идеальная внешность.

Напомним, титул главной красавицы Якутии она завоевала в январе этого года. Получив корону, Строева представила республику на всероссийском конкурсе, где вошла в тройку победительниц. Грант на учебу, который она выиграла на конкурсе «Мисс Россия», Наталья пока использовать не стала, поступив в московский вуз самостоятельно. Ранее в комментарии ЯСИА она говорила, что думает о поступлении или переводе в зарубежные учебные заведения. Отметим, что девушка не собирается оставлять свою мечту стать пластическом хирургом и остается верна медицинскому направлению.

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