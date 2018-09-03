2018-09-03T03:54:08+03:00
Недвижимость

Водозабор в Якутске досрочно введут 4 сентября

С запуском нового объекта в дома жителей столицы начнет поступать чистая питьевая вода
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Появление нового водозабора с новым современным европейским оборудованием позволит нам получать чистую питьевую воду.Появление нового водозабора с новым современным европейским оборудованием позволит нам получать чистую питьевую воду.
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С 4 сентября Якутск забудет о проблеме грязной воды, которая остро встает каждую весну и осень. С запуском нового водозабора в дома жителей столицы начнет поступать чистая питьевая вода.

Напомним, ранее запуск нового водозабора был запланирован на начало октября. С июля объект работает в тестовом режиме. Однако монтажные работы закончили раньше срока. Торжественный запуск состоится уже через несколько дней.

Мощность нового водозабора составляет 110 кубометров в сутки, при текущей потребности города порядка 90 кубометров. Многоуровневая система очистки воды, использующая современное европейское оборудование, позволит поставлять в дома жителей столицы чистую воду питьевого качества.

По словам заместителя генерального директора ОА «Водоканал» Эдуарда Гордусенко, общая стоимость программы по строительству нового водозабора составляет 5 млрд рублей. Она включает несколько крупных объектов: станцию первого подъема воды с ковшезатоном, водоочистнаую станцию, станцию реагентного хозяйства, электролизную станцию, станцию ультрафиолетового обеззараживания воды. Генеральным подрядчиком строительства выступила израильская фирма «Тахал».

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