В Якутии на реках Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй ожидаются еще две волны загрязнения

СЕГОДНЯ 04:26 2018-08-30T04:33:48+03:00

Вода полностью очиститься, когда окончательно завершатся работы по восстановлению всех дамб Иреляхского полигона

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Вторая и третья волна загрязнённой воды будут поступать в реки Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй до 10 сентября, пока окончательно не завершатся работы по восстановлению всех дамб Иреляхского полигона. При этом объем поступающей воды будет меньше. Об этом сообщил министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев.

Как подчеркнул Сахамин Афанасьев, сейчас первая волна загрязненной воды начинает проходить под городом Нюрба. В Сунтарском и Нюрбинском улусах определены источники альтернативного водоснабжения, приняты меры по обеспечению населения чистой водой.

При этом, по словам министра экологии Якутии, следует ожидать еще двух волн загрязнения.

«Мирнинские инспекторы охраны природы в ходе видеосъемки дренажных котлованов зафиксировали массированный сброс грязной воды в Ирелях. Я дал команду все заактировать. Эта вторая волна опять подойдёт в Вилючан. Вторая и третья волна загрязнённой воды будут подходить до 10 сентября, пока не завершат работы по восстановлению всех дамб Иреляхского полигона», — отметил Сахамин Афанасьев в комментарии агентству.

Глава ведомства добавил, что речь не идет о залповом сбросе воды, как было при разрушении дамб, поэтому объем поступающей воды будет меньше.

30 августа на облет по реке Ирелях выехали врио главы Якутии Айсен Николаев и министр экологии Сахамин Афанасьев. Цель поездки — обследование состояния реки и дражных полигонов.

Напомним, в Мирнинском районе из-за сильных дождей прорвало дамбы дражных полигонов компании АЛРОСА на реке Ирелях. Специалисты установили факт загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй вследствие поступления сточных вод с места прорыва дамбы взвешенными веществами, ионами железа, меди.