В Якутии каждый второй объект массового пребывания людей представляет потенциальную опасность

СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-21T11:43:21+03:00

В этом году в Якутске из-за грубых нарушений пожарной безопасности были закрыты три торговых центра.

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Более полуторы тысяч нарушений правил пожарной безопасности в местах массового скопления людей выявлены в ходе надзорных мероприятий в Якутии. Как показали проверки Госпожнадзора, из 623 эксплуатируемых в Якутии объектов 307 эксплуатируются с нарушениями обязательных требований противопожарной безопасности, сообщает ГУ МЧС по РС(Я).

"Большая часть выявленных нарушений связана с периодичностью технического осмотра и обслуживания систем противопожарной защиты, таких как система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей, а также проверке систем внутреннего и наружного пожаротушения", - поведали в пресс-службе ведомства.

Из 623 эксплуатируемых в Якутии объектов с массовым пребыванием людей, 307 эксплуатируются с нарушениями обязательных требований противопожарной безопасности.

Лица, ответственные за соблюдение норм пожарной безопасности, привлечены к административной ответственности. В отношении шести объектов органами прокуратуры были направлены исковые заявления с ходатайствами о приостановлении их деятельности. Так, до устранения нарушений закрывались шубный центр «Манньыаттах», торговый центр «Норд», торговый центр «СахаЭкспоЦентр».

Внеплановые проверки на объектах массового скопления людей проводились в республике с апреля по июль 2018 года. Поводом для этого послужила трагедия в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25-26 марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.