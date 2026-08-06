В Томпонском районе погасили долг по зарплате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томпонском районе после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность по заработной плате перед работником ООО «Артемида». Общая сумма невыплаченных средств превысила 2,3 миллиона рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в надзорном ведомстве, работодатель длительное время не исполнял обязанность по выплате заработной платы сотруднику, что стало основанием для прокурорского вмешательства. По результатам принятых мер организация полностью рассчиталась с работником.

В прокуратуре подчеркнули, что защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений работы. Ведомство продолжает контролировать соблюдение работодателями требований трудового законодательства и принимать меры реагирования при выявлении нарушений.

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