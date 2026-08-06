Мошенники убедили якутянку передать курьеру пять миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии зафиксировали три факта мошенничества, общая сумма ущерба превысила семь миллионов рублей. Жертвами кибераферистов стали менеджер по продажам, студент и водитель. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самую крупную сумму потеряла жительница Якутска. Ей позвонили лжесотрудники ФСБ и на протяжении недели обрабатывали женщину. В итоге она поверила, что ее сбережения в опасности, и передала курьеру пять миллионов рублей.

Вторая история произошла с 19-летним студентом. Молодой человек две недели пытался заработать на инвестициях, переводил деньги на счета мошенников и в итоге лишился более 648 тысяч рублей. Похожая схема сработала и с водителем из Алданского района - он отдал аферистам более 1,3 миллиона рублей, поверив в обещания быстрого дохода.

Полиция в очередной раз призывает жителей республики быть предельно внимательными. Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать финансовые операции по указаниям незнакомцев. Настоящие сотрудники спецслужб и банков никогда не просят переводить деньги, обналичивать сбережения или передавать их курьерам.

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