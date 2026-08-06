Строительство «под ремонт»: в доме за 4 миллиона насчитали дефектов на 8,9 миллиона в Якутии

Жительница Якутии отсудила у подрядчика больше 9 миллионов за дефектный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Якутии заключила договор на строительство двухэтажного деревянного дома за 4 миллиона рублей, но радость от новоселья обернулась судебными разбирательствами. В процессе проживания хозяйка обнаружила серьезные строительные недостатки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Женщина обратилась к независимым экспертам, и те оценили стоимость устранения дефектов в 2 557 058 рублей. Она попыталась решить вопрос мирно и направила подрядчику претензию, однако ответа не дождалась. Тогда пришлось идти в суд.

В процессе разбирательств подрядчик не согласился с суммой и настоял на проведении судебной строительно-технической экспертизы, которая дала неожиданный результат. Специалисты насчитали дефектов уже на 8 168 017 рублей. Эту сумму истец потребовала взыскать. Ответчик снова не согласился, и суд назначил повторную экспертизу, которая показала еще более внушительную цифру - 8 926 767 рублей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. С подрядчика взыскали 8 168 017 рублей на устранение строительных недостатков, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и миллион рублей штрафа за отказ добровольно урегулировать спор. Также пришлось заплатить госпошлину - 83 588 рублей. Подрядчик попытался оспорить решение в Верховном суде республики, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменений. Теперь строительной компании придется раскошелиться почти на девять миллионов рублей.

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