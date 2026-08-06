Женщина украла телефон у ребенка в Якутии Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Горном районе полицейские раскрыли кражу смартфона у несовершеннолетнего. Подозреваемой оказалась 58-летняя местная жительница, которая ранее уже не раз имела проблемы с законом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Выяснилось, что ребенок поставил свой телефон заряжаться на территории площади и на какое-то время оставил его без присмотра. Этим воспользовалась проходившая мимо женщина. Она заметила бесхозный гаджет и похитила его. Позже на допросе задержанная призналась, что взяла телефон для личного пользования, даже не подумав о том, что оставляет ребенка без средства связи.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми установили личность подозреваемой и изъяли похищенное. Смартфон в ближайшее время вернут законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь якутянке грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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