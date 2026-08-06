В Среднеколымском районе потушили пожар на площади почти 59 тысяч гектаров. Фото: Авиалесоохрана Якутии

В Среднеколымском районе сотрудники Авиалесоохраны одержали серьезную победу над стихией. Крупный лесной пожар, бушевавший на территории Колымского лесничества с начала июля, полностью ликвидирован. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Возгорание обнаружили еще 3 июля. За это время огонь успел пройти 58 855 гектаров. Тушение осложнялось тем, что пожар действовал на очень трудной местности - торфянисто-болотистой, с большим количеством озер разного размера.

Высокая трава и особенности торфяных грунтов создавали дополнительные проблемы. Огонь часто уходил под поверхность земли и проходил под уже проложенными минерализованными полосами. Это требовало повторной обработки участков и дополнительных усилий от пожарных.

На тушении работали сотрудники нового Среднеколымского и Зырянского авиаотделений, а также специалисты ГАУ «Якутлесресурс». 5 августа в 13:00 работы на данном участке официально завершены.

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