Поворачивал и не заметил пешехода: ребенок попал под колеса автомобиля в Якутске

Водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе в Якутске Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

5 августа в Якутске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Около четырех часов дня в дежурную группу Госавтоинспекции поступил звонок от оператора скорой помощи. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Авария случилась на перекрестке улиц Хабарова и Богатырева. По предварительным данным, 48-летний водитель ехал за рулем «Тойоты Короллы», не имея права управления транспортным средством. Мужчина двигался со стороны улицы Богатырева в сторону улицы Хабарова. При повороте налево он наехал на несовершеннолетнего пешехода прямо на переходе. Ребенок получил травмы различной тяжести. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Водителю, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, теперь грозит серьезная ответственность.

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