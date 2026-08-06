Ростехнадзор на 90 суток остановил работы на руднике «Дуэтский» в Якутии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленское управление Ростехнадзора приостановило ведение подземных горных работ на руднике «Дуэтский» в поселке Югоренок. Такое решение принято по итогам плановой выездной проверки опасного производственного объекта, которая вскрыла массу серьезных нарушений. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Инспекторы насчитали 32 нарушения. Среди самых грубых - отсутствие системы предотвращения столкновений на четырех единицах подземных самоходных машин. Это значит, что техника могла в любой момент врезаться друг в друга или в людей. Кроме того, не работала беспроводная сигнализация аварийного оповещения, встроенная в индивидуальные аккумуляторные светильники шахтеров.

Главная вентиляторная установка не обеспечивала реверсирование вентиляционной струи, то есть в случае пожара или задымления рабочие остались бы без воздуха. Также на руднике не установили крепление, не обеспечили выход людей на поверхность и не смонтировали сеть пожарно-оросительного трубопровода.

Ведение подземных горных работ и эксплуатация технических устройств приостановлены на 90 суток. Руководителя организации привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей. Компании предстоит устранить все выявленные нарушения, прежде чем рудник снова заработает.

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