Основатель Театра Олонхо и экс-министр культуры Якутии стал Героем Труда. Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

Андрею Саввичу Борисову присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Указ об этом подписал Владимир Путин, а глава Якутии Айсен Николаев одним из первых поздравил выдающегося деятеля культуры с заслуженной наградой. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Андрей Борисов - народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России, обладатель «Золотой маски» и почетный гражданин республики. Почти четверть века он возглавлял минкультуры Якутии. Именно он основал Арктический государственный институт культуры и искусств и создал Театр Олонхо. С его именем неразрывно связаны признание якутского героического эпоса Олонхо шедевром ЮНЕСКО и становление национального кинематографа. Выдающийся режиссер, создатель собственной театральной школы и наставник нескольких поколений артистов, сегодня Андрей Саввич продолжает воплощать свои замыслы во главе Арктического центра эпоса и искусств.

Айсен Николаев подчеркнул, что много лет работает с Андреем Саввичем и глубоко ценит масштаб и свободу его мышления, творческую смелость и умение воплощать самые сложные идеи. Особенно символично, что звание Героя Труда Борисов получил именно в Год культуры в Якутии - год, посвященный делу всей его жизни. Глава республики отметил, что эта высокая награда стала признанием труда всех, кто сохраняет и развивает культуру региона. Он пожелал Андрею Саввичу крепкого здоровья, энергии и новых замыслов, выразив уверенность, что впереди у него еще немало ярких свершений, значимых для Якутии и всей российской культуры.

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