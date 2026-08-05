Отключения света в Ленске пройдут 6 и 7 августа из-за ремонта сетей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске 6 и 7 августа пройдут плановые отключения электроэнергии. Энергетики проведут ремонтные работы на двух линиях, из-за чего без света временно останутся несколько микрорайонов, десятки улиц и предприятий. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое отключение запланировано на 6 августа с 10:00 до 12:00. Под ограничение попадают микрорайоны Спутник, Ханайдах и Звездный, частично улица Мелиораторов, а также ряд крупных объектов: склады ВВ, Ленскгаз, Октябрьский ЛПХ, станция МТС, Аэронавигация и другие. Второе отключение продлится два дня - 6 и 7 августа. Кратковременно без электричества останутся причал РНГ, кислородная станция, несколько АЗС, нефтебазы, пожарная часть № 6, Речпорт, цементные склады, радиоцентр и дома на улицах Набережная и Победы.

Отключение с 09:30 до 18:00 ежедневно будет действовать для ООО «Батамайское», птичника и дачных участков. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8(41137)23-112, 22-112, 30-750, 89294601112 и 89143073188.

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