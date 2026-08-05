Следком переквалифицировал статью охотникам, застрелившим подростка в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственный комитет России подтвердил переквалификацию уголовного дела о гибели 17-летнего подростка в Крапивинском округе Кузбасса. Троих арестованных теперь обвиняют по более мягким статьям, что вызвало возмущение матери погибшего и привлекло внимание главы ведомства, сообщает издание VSE42.Ru.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Ранее речь шла об убийстве. Мать погибшего парня опубликовала в жалобу, в которой потребовала пересмотреть это решение. Женщина уверена, что версия о случайном выстреле не выдерживает никакой критики. По ее словам, стреляли с расстояния примерно 10 метров, используя тепловизор, и спутать человека с косулей или бобром при таком оборудовании было невозможно.

На публикацию обратили внимание в центральном аппарате СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству кузбасского следственного управления отчитаться о ходе расследования.

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