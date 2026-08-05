Температура упадет ниже нуля на севере Якутии 6 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске 6 августа будет сухо и прохладно. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов, днем воздух прогреется до +18+20. Осадков в столице не ожидается, ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В большинстве районов республики обойдется без дождей. На юге, юго-востоке, на юге Оймяконского района и Арктическом побережье пройдет небольшой, а местами умеренный дождь. На севере осадки могут быть с мокрым снегом. Ветер умеренный, но на юге Алданского и Нерюнгринского районов, а также на побережье Арктики его порывы местами достигнут 17-22 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до +1+6 градусов, в низинах и на севере столбики термометров опустятся до -3, местами ожидаются заморозки. На западе будет чуть теплее - +5+10. Днем основная часть районов окажется в пределах +14+19. На западе воздух прогреется до +22+27, а вот в Колымо-Индигирских районах будет прохладно - всего +8+13 градусов.

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