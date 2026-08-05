Пожалел больного соседа и лишился денег: пенсионера обворовали в больнице в Якутии

Якутянин украл карту у пожилого пациента и взломал гараж Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Среднеколымском районе полицейские вычислили 41-летнего местного жителя, который успел натворить дел и в больнице, и после выписки. Началось все с обращения медицинских работников, которые сообщили, что у их пожилого пациента украли банковскую карту. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Выяснилось, что подозреваемый лежал в одной палате с потерпевшим. Он разжалобил пожилого соседа и попросил у него банковскую карту, чтобы якобы купить продукты. Пенсионер пожалел мужчину и передал карту. Тот сходил в магазин, отоварился, но карту обратно не вернул. На следующий день он снова расплатился чужими деньгами, купив уже спиртное и сигареты. Всего с карты потерпевшего пропало около 3 500 рублей. Позже оперативники установили причастность этого же мужчины еще к одной краже.

После выписки из больницы мужчина приметил чужой гараж. Он взломал замок, проник внутрь и похитил комплект зимних колес и дизельный теплогенератор. Ущерб составил около 50 тысяч рублей. Колеса подозреваемый обменял на спиртное, а теплогенератор сбыл. Все вырученные деньги он снова потратил на выпивку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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