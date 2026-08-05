Беспилотник подключили к поискам мужчины, пропавшего два месяца назад в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Майском районе продолжаются поиски 76-детнего пенсионера, который пропал больше двух месяцев назад. Мужчина выехал из поселка Усть-Мая еще 3 июня и с тех пор не дает о себе знать. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, пенсионер направлялся на участок местности Джабатма для временного проживания и отдыха. Это глухое место находится на правом берегу реки Юдома, в 300 километрах вверх по течению от райцентра. Добраться туда непросто, связи нет, и любые поиски в таких условиях становятся серьезным испытанием для спасателей.

К розыску приступили 30 июля. Оперативная группа из четырех человек выдвинулась к месту на моторной лодке, но первый выезд результатов не дал. Также был организован дополнительный выезд из самого поселка Усть-Мая.

Сегодня, 5 августа, из Якутска на место поисков выехали еще двое спасателей. Теперь к операции подключат беспилотный летательный аппарат, который поможет обследовать труднодоступную местность с воздуха. Поиски продолжаются, спасатели делают все возможное, чтобы найти пропавшего мужчину.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru