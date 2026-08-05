Убил самодельным ножом: жителя села Усун будут судить за смерть знакомого

Материалы по делу о жестоком убийстве в селе Усун переданы в суд Фото: СУ СК России по Якутии.

В Вилюйском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло во время обычного застолья. На скамью подсудимых отправится 61-летний житель села Усун, обвиняемый в расправе над собутыльником. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия случилась вечером 7 июня 2026 года. Двое мужчин сидели в доме и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Конфликт перерос в смертельную стычку - обвиняемый схватил кустарный нож и нанес знакомому один удар в шею. Ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте.

Расследованием занимался Вилюйский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии. Собраны все необходимые доказательства, проведены экспертизы. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Теперь уголовное дело направлено в суд, где и решится судьба обвиняемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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