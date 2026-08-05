76 лесных пожаров действуют в Якутии 5 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарная обстановка в Якутии остается напряженной, но специалисты держат ее под контролем. Слаженная работа всех служб и применение современных технологий мониторинга и тушения помогают не допустить угрозы для людей и населенных пунктов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным на утро 5 августа, в 11 районах республики действуют 76 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 419 тысяч гектаров, при этом площадь активного горения - 628,3 гектара. За последние сутки количество очагов выросло на три, а общая площадь увеличилась на 31 402 гектара.

Такой прирост связан с расширением крупных действующих пожаров и выявлением новых точек возгорания. На тушении и мониторинге за сутки были задействованы 403 человека и 50 единиц техники. Группировку усилили, добавив 21 человека и одну единицу техники, часть сил перебросили на самые сложные участки, расширили авиапатрулирование.

Особое внимание уделяется поселку Эйик. Там на защите стоят 135 человек и 17 единиц техники. Вокруг поселка обустроили минерализованную полосу, а с одной стороны естественной преградой служат озера. Кромки огня со стороны жилых территорий уже отработаны, угрозы поселку и объектам экономики нет, задымления не зафиксировано.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Якутии Виталий Немцов отметил, что по сравнению с прошлым годом число очагов сокращается, и это результат профессиональной работы команд. Рост общей площади связан с тем, что крупные пожары продвигаются медленно, но стабильно, плюс постоянно выявляются новые точки возгорания.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru