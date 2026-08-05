«Ленатурфлот» могут признать банкротом из-за долга в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражный суд Якутии поступило заявление о признании банкротом компании «Ленатурфлот». Документы подала организация «Грузовой терминал Нижний Бестях», которой задолжали крупную сумму. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Основанием для подачи заявления стала внушительная задолженность, которая образовалась по договорам субаренды транспортного средства, поставки и бункеровки. Сумма долга составляет 20 970 733 рубля. Ранее этот долг уже был подтвержден решением Арбитражного суда Якутии. Теперь кредитор пытается вернуть деньги через процедуру банкротства.

Заявление зарегистрировано 3 августа. Согласно процессуальным правилам, вопрос о принятии искового заявления будет решен в течение пяти дней с момента поступления. После этого станет ясно, начнется ли в отношении «Ленатурфлота» полноценная процедура банкротства или стороны найдут другой способ урегулировать финансовый спор.

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