Из пострадавших сел Верхоянья эвакуировали еще 23 ребенка. Фото: Служба спасения Якутии

Из Якутска в пострадавший от паводка Верхоянский улус направили специальный борт с добровольцами. Авиакомпания «Полярные авиалинии» выполнила рейс 4 августа, доставив на место 30 бойцов студенческих строительных отрядов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главная задача - помочь жителям подтопленных сел как можно быстрее вернуться в свои дома, убрать последствия разгула стихии и спасти имущество от дальнейшего разрушения. Работы предстоит много, поэтому запланирован вылет еще одной группы добровольцев из 30 человек.

Тем же бортом вечером обратным рейсом из Батагая в Якутск доставили 23 школьников. Дети прилетели из пострадавших от паводка населенных пунктов - Дулгалаха, Суордаха, Боронука, Сайды и самого города Верхоянска. Для ребят организовали отдых в лагере, где они смогут отвлечься от пережитого и провести время в безопасной обстановке. Работа по ликвидации последствий паводка в Верхоянском улусе продолжается.

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