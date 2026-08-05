Особый противопожарный режим ввели в Мирнинском районе с 4 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинском районе с 4 августа начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 3 августа подписал глава района Александр Басыров. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Новые правила вводят ограничения для жителей. Полностью запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы. Исключение сделано только для машин, задействованных в лесохозяйственной деятельности, оборудованных искрогасителями, а также для техники, участвующей в предупреждении и ликвидации пожаров.

Нельзя сжигать мусор и разводить костры как в самом лесу, так и в населенных пунктах, на прилегающих к ним территориях. Кроме того, ограничено посещение леса - находится там разрешено только тем, чья трудовая деятельность напрямую связана с пребыванием в лесной зоне.

Местному отделу МВД поручили усилить охрану общественного порядка в населенных пунктах, расположенных в лесной зоне, и обеспечить контроль за недопущением въезда машин в лесные массивы. Главам поселений также дали соответствующие рекомендации.

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