В лобовом столкновении внедорожников в Якутии пострадали четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 1 августа на федеральной автодороге «Колыма» в Оймяконском районе Якутии столкнулись два внедорожника. Инцидент произошел около 18:00 на отрезке пути между поселком Усть-Нера и селом Терют. Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть местного отдела МВД, а информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции по республике. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как выяснили сотрудники полиции, за рулем одного из автомобилей, Toyota Land Cruiser Prado, находился мужчина 1974 года рождения. Он двигался со стороны Томпонского района в направлении Магадана. На 898-м километре трассы водитель решил пойти на обгон грузового транспорта и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему следовал другой внедорожник - Toyota Land Cruiser, которым управлял молодой человек 1994 года рождения, ехавший со стороны Усть-Неры. Избежать столкновения не удалось, и машины столкнулись лоб в лоб.

Удар оказался серьезным. В результате аварии телесные повреждения разной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира, находившиеся в автомобилях. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В Госавтоинспекции Якутии отметили, что подобные маневры являются одной из главных причин тяжелых ДТП на загородных трассах. Сотрудники ведомства призвали автомобилистов быть предельно осторожными и напомнили, что перед выездом на встречную полосу нужно убедиться в безопасности маневра. Они подчеркнули, что даже небольшая спешка может привести к трагическим последствиям, и попросили водителей беречь себя и окружающих.

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