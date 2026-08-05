В Якутске в больницу попал мужчина с ножевым ранением Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Якутии зарегистрировали пять преступлений, и все они находятся на особом контроле прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

Самое громкое происшествие случилось в Якутске - мужчина 1968 года рождения попал в больницу с ножевым ранением брюшной полости. Подозреваемая в нападении уже установлена, сейчас с ней работают следователи.

Тем временем в столице республики зафиксировали еще один случай - местный житель лишился крупной суммы денег. Мужчина поверил мошенникам, которые предложили ему заработать на биржевых торгах, перевел злоумышленникам 350 тысяч рублей и только после этого понял, что его обманули. По факту кражи уже завели уголовное дело.

Не обошлось и без нарушений на дорогах. В Якутске на улице Дзержинского водитель, выезжая с прилегающей территории, сбил подростка 2009 года рождения. Мальчик-велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. К счастью, смертельных аварий за сутки в регионе не зарегистрировано.

Полицейские также отчитались о задержании девяти водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Некоторые из них попались повторно. Кроме того, в Хангаласском районе остановили автомобилиста с поддельным водительским удостоверением, а в Алданском районе при досмотре автомобиля изъяли водные биоресурсы, на которые у перевозчика не оказалось документов. По всем фактам проводятся проверки.

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