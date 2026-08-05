В Якутии 11 августа начнется конкурс «Народный участковый – 2026» Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии начинается республиканский этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2026», который проводится ежегодно для укрепления обратной связи с населением и повышения открытости работы полиции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Главные участники - участковые уполномоченные, которые круглосуточно работают на своих территориях, первыми реагируют на просьбы граждан и помогают предотвращать и раскрывать преступления.

Победители определяются большинством голосов по итогам онлайн-голосования на сайте МВД по Республике Саха (Якутия). Проголосовать может любой желающий, выбрав того сотрудника, который, по его мнению, достоин звания «Народный участковый». Первый этап пройдет с 11 по 20 августа 2026 года, а победитель регионального этапа представит республику в финале всероссийского конкурса.

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