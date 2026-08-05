В Якутии самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

В Якутии самолет Bombardier вернулся в аэропорт из-за технической неисправности Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Якутске 4 августа воздушное судно Bombardier авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявшее рейс по маршруту Якутск – Олекминск, вернулось в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал. На момент инцидента в самолете было 32 пассажира и 4 члена экипажа.

Решение о возврате экипаж принял около 08:30 по местному времени. Воздушное судно повреждений не имеет. Якутская транспортная прокуратура уже организовала проверку в сфере безопасности полетов, а Якутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи выезжали на место и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru