Отключение холодной воды в 122-м квартале Якутска перенесли на 13 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» уведомляет жителей Якутска о переносе плановой остановки холодного водоснабжения. Работы, которые изначально были запланированы на 20 июля, теперь пройдут с 22:00 13 августа до 06:00 14 августа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Причина - необходимость промывки и дезинфекции трубопроводов от котельной по улице Чернышевского, 60.

Под отключение попадают дома в 122-м квартале:

- ул. Чернышевского 1а, 1/1, 1/6, 3/1, 5/1, 7, 7/1, 54, 54/2, 54/3, 54/3а, 56, 56/3, 58, 58а;

- ул. Красноярова 1, 1/4, 4, 5, 6, 14, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23а, 25, 29, 43;

- ул. Проспект Ленина 62, 62/1, 63, 63/2, 63/3, 63/6, 64, 64/1, 64/2;

- ул. Чкалова 11, 15/1, 17, 17/2, 19, 23, 23/1, 27, 35, 37/1;

- ул. Байкалова 1/1, 2, 3, 3/1, 6, 14/1, 25/2;

- ул. Дежнева 25/2, 29, 31, 31/1, 33;

- ул. Тимирязева 31, 36;

- ул. Матросова 1, 1/1;

- ул. Стеклова 6, 8, 8а.

В случае вопросов жители могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 35-85-33 и 35-81-74. Энергетики просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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