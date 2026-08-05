7 августа из Якутска в Верхоянский улус вылетит самолет с гуманитарной помощью Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Верхоянского района, пострадавших от паводков. 7 августа из Якутска запланирован вылет самолета с грузом, который передадут землякам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Всех желающих приглашают присоединиться к акции и принести необходимые вещи в пункт сбора по адресу: улица Винокурова, 21 (Управа Сайсарского округа). Пункт работает по будням с 9:00 до 18:00.

Особенно востребованы технические средства для восстановительных работ: тепловые пушки, осушители воздуха, силовые удлинители, рабочий инструмент, гвозди, саморезы и рабочие перчатки. Также принимают предметы первой необходимости - гигиенические наборы, постельное белье и полотенца, нескоропортящиеся продукты (консервы, крупы, чай, сахар), теплую одежду для детей и взрослых, одеяла, спальные мешки, резиновые сапоги и непромокаемую верхнюю одежду.

Власти просят жителей не оставаться в стороне: вместе можно помочь тем, кто оказался в трудной ситуации.

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