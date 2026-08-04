Энергетики Якутии с воздуха ищут пожары рядом с ЛЭП в Мирнинском районе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинском районе Якутии сохраняется высокий, 4-й класс, пожарной опасности. На сегодня там зарегистрировано и действует 14 лесных пожаров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Чтобы не допустить огонь к энергообъектам, специалисты Мирнинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» регулярно осматривают окрестности поселка Чернышевский и ведут мониторинг с воздуха с помощью квадрокоптеров.

За последний облет энергетики обнаружили четыре очага возгорания на расстоянии около одного километра от воздушной линии 220 кВ «Вилюйская ГЭС - Айхал». Там уже работают сотрудники авиалесоохраны с автотехникой. При необходимости оперативные выездные бригады быстро прибудут на место и создадут защитные разрывы между кромкой леса и опорами ЛЭП. Сейчас угрозы для линий электропередачи нет, но энергетики держат ситуацию на контроле.

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