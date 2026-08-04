Падение температур, дожди и мокрый снег ожидаются в Якутии 5 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Дожди продолжатся в Якутии 5 августа. По прогнозу синоптиков на Арктическом побережье, по Верхоянью, в Колымо-Индигирских районах, а также на северо-западе и по нижней Лене пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Более того, на побережье и в горах дождь сопроводит мокрый снег. Также кратковременные дожди пройдут на юге Якутии.

Ветер ожидается умеренный, но на побережье и в Кобяйском районе порывы могут достигать 16-21 метра в секунду.

Температурный фон сильно изменится. Так, ночью в среднем будет от +2 до +7 градусов. Но на севере, местами в Вилюйской группе при прояснении будут заморозки и от 0 до -3 градусов.

Днем станет немногим теплее. В среднем от +12 до +17 градусов. На западе будет теплее всего - от +17 до +22 градусов. От +4 до +9 градусов ожидается на северо-востоке и севере. На побережье днем от -1 до +4 градусов.

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