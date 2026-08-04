В Ленском районе водитель мопеда наехал на 5-летнего ребенка. Фото: ГАИ Якутии

Вечером 3 августа в полицию Ленского района поступило сообщение от фельдшера скорой о госпитализации несовершеннолетнего пешехода с травмами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Установлено, что в поселке Витим на улице Леонова водитель мопеда Альфа 2008 года рождения совершил наезд на ребенка 2021 года рождения. В результате ДТП 5-летний мальчик получил гематомы лобной области и ушиб нижней челюсти, после осмотра врачи назначили амбулаторное лечение.

По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в жилых зонах и у дворовых территорий, заранее снижать скорость, поскольку появление детей на проезжей части всегда непредсказуемо. Родителям напоминают о необходимости ежедневно объяснять детям правила безопасного поведения на дороге и не допускать управления мототранспортом без прав.

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