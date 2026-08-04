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НовостиПроисшествия4 августа 2026 8:00

В Кузбассе лжеясновидящая обманула 86-летнюю пенсионерку на 45 тысяч рублей

"Колдунья" заставила старушку танцевать на купюрах
Татьяна ЦВЕНГЕР
В Кузбассе лжеясновидящая обманула 86-летнюю пенсионерку на 45 тысяч рублей

В Кузбассе лжеясновидящая обманула 86-летнюю пенсионерку на 45 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области осуждена 45-летняя мошенница с богатым криминальным прошлым, которая под видом целительницы похитила у пожилой женщины крупную сумму денег, пишет Сибдепо.

Инцидент произошел в частном доме пенсионерки, куда злоумышленница зашла под предлогом попить воды. Завязав разговор, она заявила, что на хозяйке лежит порча, и предложила снять ее особым способом. Шарлатанка убедила бабушку, что причина всех бед кроется в деньгах, и для очищения необходимо «потоптаться» на купюрах. Затем она разложила иконы, покатала куриное яйцо и велела женщине танцевать на 45 тысячах рублей, пока сама якобы отлучилась за святой водой. Как только пенсионерка отвернулась, гостья схватила все банкноты и скрылась. Потерпевшая рассказала о пропаже соцработнику, который вызвал полицию- мошенницу быстро вычислили.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет и 1 месяца колонии-поселения.