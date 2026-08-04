В Якутске мужчина необычно украл беспроводные наушники

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В полицию Якутска обратилась сотрудница одного из ресторанов с заявлением о краже беспроводных наушников, оставленных без присмотра в гардеробной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Мужчина заметил наушники на столике, проходя по лестнице. Воспользовавшись моментом, он просунул руку через перила, достал имущество и скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция напоминает: не оставляйте ценные вещи без присмотра даже на непродолжительное время, храните их при себе или в недоступных местах. Если вы обнаружили чужую вещь, не присваивайте ее, а примите меры к поиску владельца или передайте находку администрации или полиции. Присвоение чужого имущества может повлечь уголовную ответственность.
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