В Якутске мужчина необычно украл беспроводные наушники Фото: Ольга ЮШКОВА.

В полицию Якутска обратилась сотрудница одного из ресторанов с заявлением о краже беспроводных наушников, оставленных без присмотра в гардеробной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Мужчина заметил наушники на столике, проходя по лестнице. Воспользовавшись моментом, он просунул руку через перила, достал имущество и скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция напоминает: не оставляйте ценные вещи без присмотра даже на непродолжительное время, храните их при себе или в недоступных местах. Если вы обнаружили чужую вещь, не присваивайте ее, а примите меры к поиску владельца или передайте находку администрации или полиции. Присвоение чужого имущества может повлечь уголовную ответственность.

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