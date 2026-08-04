В Якутске установят четвертый автоматический пост контроля качества воздуха. Фото: администрация Якутска

В столице республики планируется разместить дополнительную станцию автоматического отслеживания состояния атмосферного воздуха. Договоренность об этом достигнута между руководством города и региональным управлением гидрометеорологии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На данный момент в Якутске функционируют три стационарных пункта забора проб, которые проводят измерения три раза в сутки. Однако имеющихся мощностей не хватает для формирования полной и объективной картины, особенно в периоды, когда город накрывает дым от природных пожаров.

Инициативу по установке четвертого пункта выдвинула начальник Якутского УГМС. По словам градоначальника, это позволит получать данные о качестве воздуха не только в центральной части города, но и в отдаленных районах. Стороны уже согласовали подготовку необходимой площадки и решение организационных вопросов, связанных с монтажом оборудования.

Мэр подчеркнул, что для оперативного реагирования на обращения жителей необходимы максимально достоверные сведения о состоянии окружающей среды. Он отметил, что вопросы экологии остаются одним из приоритетных направлений работы городских властей.

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