В Алданском районе водитель грузовика погиб во время ДТП на трассе «Лена». Фото: ГАИ Якутии

3 августа около 15 часов 37 минут в полицию Алданского района поступило сообщение о ДТП на 504 километре федеральной трассы А-360 «Лена». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, водитель 1977 года рождения управлял грузовым автомобилем RAF с полуприцепом и следовал из Нерюнгри в сторону Алдана. На участке дороги он, предположительно из-за резкого ухудшения самочувствия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.

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