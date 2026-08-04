В Кобяйском улусе спасатели ищут 27-летнего мужчину, пропавшего на реке Тумара. Фото: Служба спасения Якутии

В Кобяйском районе продолжаются поиски мужчины 1999 года рождения, который исчез во время похода на реке Тумара. Инцидент произошел в конце июля. Вечером 27 июля трое мужчин - 1985, 1986 и 1999 годов рождения - выехали из села Сегян-Кюель на моторной лодке против течения реки, чтобы доставить провизию автомобилям АО «Прогноз», застрявшим примерно в 15 километрах от населенного пункта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, на следующее утро двое старших участников обнаружили пропажу самого молодого товарища. Самостоятельные поиски результатов не дали. Около 17 часов оставшиеся мужчины вернулись в село, сообщили о случившемся матери пропавшего и вновь выехали к месту стоянки на автомобиле Урал. После этого мать подала официальное заявление об исчезновении.

К поискам подключились местные жители: трое обследовали акваторию реки на моторной лодке, еще семеро вели наземный осмотр местности, однако найти мужчину не удалось. Вчера, 3 августа, в село прибыли два спасателя Службы спасения Якутии под руководством Александра Мостахова для координации поисковых работ. На данный момент мероприятия продолжаются, обстановка остается неясной.

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