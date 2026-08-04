В Якутске за сутки откачали более пяти тысяч кубометров воды после ливня. Фото: администрация Якутска

В столице республики продолжают ликвидировать ущерб от мощного дождя, обрушившегося на город накануне. По информации оперативного штаба, за прошедшие 24 часа с проезжих частей и придомовых территорий удалось удалить 5 122 кубометра скопившейся влаги. Для этих целей задействовали внушительный парк спецтехники: 26 вакуумных машин и 32 мотопомпы работали в усиленном режиме. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты отмечают, что работы не останавливаются и сейчас. Бригады продолжают мониторить обстановку и незамедлительно выезжают на новые точки, где фиксируются скопления воды. Ситуация находится под постоянным контролем городских властей.

Напомним, что обильные осадки, начавшиеся 3 августа, стали причиной серьезных затоплений на многих улицах Якутска. В связи с непогодой аварийные службы были переведены на особый график функционирования, а устранение последствий непогоды ведется в круглосуточном режиме.

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