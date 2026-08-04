Судебные приставы Якутии пресекли торговлю алкоголем в жилом доме. Фото: УФССП по Якутии

В Якутии судебные приставы добились прекращения незаконной розничной продажи алкогольной продукции в жилом помещении. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На основании решения суда сотрудники Управления ФССП по республике возбудили исполнительное производство и провели комплекс проверочных мероприятий. В ходе контроля за исполнением судебного требования граждане, организовавшие в жилом помещении нелегальную точку продажи спиртного, полностью прекратили противоправную деятельность. Таким образом, требования исполнительного документа были выполнены в полном объеме.

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