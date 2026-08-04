«Полярные авиалинии» добавят рейс Якутск – Мома – Якутск 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Полярные авиалинии» 19 августа 2026 года выполнит дополнительный рейс ЯП9967/9968 по маршруту Якутск – Мома – Якутск. Перевозка будет осуществляться на самолете Ан-24. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Билеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании polar-aero.ru, в авиакассах и в собственных офисах продаж перевозчика. Дополнительная информация доступна по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-100-59-59.

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