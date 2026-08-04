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НовостиОбщество4 августа 2026 4:15

Уроженец Олекминского района Якутии Виктор Софронов стал Героем России

Он стал тринадцатым Героем России из Якутии с начала СВО
Ася РУДКИС
Уроженец Олекминского района Якутии Виктор Софронов стал Героем России

Уроженец Олекминского района Якутии Виктор Софронов стал Героем России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Указом Президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Виктор Андреевич стал уже тринадцатым Героем России из Якутии с начала специальной военной операции. Его подвиг - пример мужества, стойкости и преданности своему воинскому долгу.

Власти и жители республики поздравляют земляка с высокой государственной наградой, желают ему крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домой.

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