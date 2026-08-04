В Якутске на трассе «Нам» заработала камера за нарушения ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске на 10-м километре региональной автодороги «Нам» ввели в эксплуатацию новый стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование установили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Камера автоматически отслеживает несколько видов нарушений: превышение установленной скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, езду без пристегнутого ремня безопасности, движение с выключенным ближним светом фар, а также использование телефона во время вождения.

В Госавтоинспекции отмечают, что такие системы видеоконтроля положительно влияют на дисциплину водителей, а значит, помогают снижать аварийность и смертность на дорогах.

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